Ascolti tv mercoledì 7 gennaio: Tempi supplementari, A testa alta, Safe
Ascolti tv mercoledì 7 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 7 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Tempi supplementari. Su Rai 3 La terra promessa. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 A testa alta – Il coraggio di una donna. Su Italia 1 Safe. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 7 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 7 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Purché finisca bene – Tempi supplementari ha interessato 2.235.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha conquistato 4.035.000 spettatori con uno share del 25.2%. Su Rai2 La Nuova DS Speciale intrattiene 834.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 Safe incolla davanti al video 1.280.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 La terra promessa segna 901.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 683.000 spettatori (4.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.073.000 spettatori e il 6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.206.000 spettatori (20.4%) e Affari Tuoi arriva a 4.943.000 spettatori (23.2%) dalle 20:50 alle 21:38. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.261.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.745.000 spettatori pari al 27.1% dalle 20:46 alle 21:53.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.665.000 spettatori pari al 24.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 5.021.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.116.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.760.000 spettatori (16.6%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.