Ascolti tv mercoledì 7 gennaio: Tempi supplementari, A testa alta, Safe

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.665.000 spettatori pari al 24.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 5.021.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.116.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.760.000 spettatori (16.6%).