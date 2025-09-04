TV
Ascolti tv mercoledì 3 settembre: One True Loves, Una seconda occasione
Ascolti tv mercoledì 3 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 3 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda One True Loves. Su Rai 2 Rocco Schiavone 5. Su Rai 3 Ricomincio da tre. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Una seconda occasione. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 3 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 3 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 One True Loves ha interessato 1.918.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Una seconda occasione ha conquistato 1.462.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 5 intrattiene 875.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 1.061.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Ricomincio da tre segna 837.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 703.000 spettatori (6.2%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 595.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 Jumanji ottiene 422.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Hunter Killer – Caccia negli abissi raduna 365.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 V per vendetta fa sintonizzare 278.000 spettatori (1.8%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi raduna 3.993.000 spettatori (22.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.441.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.109.000 spettatori pari al 23%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 541.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.126.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 765.000 spettatori (4.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.267.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 678.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 545.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.281.000 spettatori (7.1%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.196.000 spettatori pari al 21.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.351.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.412.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.937.000 spettatori (16.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (414.000 – 4.7%), The Rookie totalizza 480.000 spettatori con il 4.2% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 601.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 316.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami segna 549.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.018.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 688.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 784.000 spettatori (5.2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.