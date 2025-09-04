Icona app
TV

Ascolti tv mercoledì 3 settembre: One True Loves, Una seconda occasione

di Giovanni Macchi
Ascolti tv mercoledì 3 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 3 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda One True Loves. Su Rai 2 Rocco Schiavone 5. Su Rai 3 Ricomincio da tre. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Una seconda occasione. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 3 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 3 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
