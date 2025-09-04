Ascolti tv mercoledì 3 settembre: One True Loves, Una seconda occasione

Su Rai1 Affari Tuoi raduna 3.993.000 spettatori (22.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.441.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.109.000 spettatori pari al 23%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 541.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.126.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 765.000 spettatori (4.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.267.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 678.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 545.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.281.000 spettatori (7.1%).