ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 19 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 L’uomo dei ghiacci. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Gigi e Vanessa. Su Italia 1 Terminator – Destino oscuro. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 19 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 3.037.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme ha conquistato 2.817.000 spettatori con uno share del 20.3%. Su Rai2 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road intrattiene 719.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Terminator – Destino oscuro incolla davanti al video 658.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.491.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 419.000 spettatori (3.3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.040.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 388.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo la presentazione di 20 minuti (465.000 – 2.3%), La Corrida raduna 486.000 spettatori con il 3.7%.
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.956.000 spettatori (20.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.580.000 spettatori (22.1%) dalle 20:48 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.315.000 – 21.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.639.000 spettatori pari al 27.3% dalle 20:45 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 490.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.125.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.115.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 983.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 798.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte.
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.171.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.507.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.069.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.281.000 spettatori (20.2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
