Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.956.000 spettatori (20.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.580.000 spettatori (22.1%) dalle 20:48 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.315.000 – 21.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.639.000 spettatori pari al 27.3% dalle 20:45 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 490.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.125.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.115.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 983.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 798.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte.