Ascolti tv mercoledì 16 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 16 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera, al posto del film The Help, TG 1 ha mandato in onda uno speciale sulla Guerra di Erdogan, mentre Canale 5 ha riadattato il suo mercoledì a immagine e somiglianza di un talent show in salsa vip.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 16 ottobre?

Ascolti tv 16 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1, dopo aver rinunciato alla messa in onda del film The Help, ha puntato a uno speciale del TG1 dedicato alla Guerra di Ergodan: il tema d’attualità ha interessato 1.571.000 spettatori agli ascolti, con il 7% di share.

Canale 5 invece ha mandato in onda la semifinale di Amici Celebrities, il talent show in salsa vip che ha eliminato altri due concorrenti sotto la conduzione della Hunziker e la presenza (non così) speciale di Maria De Filippi. La puntata di ieri sera è stata seguita da 2.978.000 spettatori, con uno share del 18.5%.

Michelle Hunziker sulla conduzione di Amici Celebrities: “Più difficile di Sanremo”

Su Rai 2 l’appuntamento la terza puntata di Rocco Schiavone ha catturato l’attenzione di 2.652.000 spettatori pari al 11.6% di share. Su Rai 3 l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto ha conquistato 2.047.000 spettatori agli ascolti, con il 10.1 per cento di share.

Italia 1 ha mandato in onda il film Safe House – Nessuno è al sicuro che ha interessato 1.308.000 spettatori agli ascolti (6%).

Rete4 ha mandato in onda Fuori dal coro che ha totalizzato 1.140.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 ha appassionato 588.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Su Tv8 il film 2012 ha coinvolto 471.000 spettatori con il 2.5%, mentre sul Nove il debutto di Daria Bignardi con L’assedio ha raccolto 281.000 spettatori e il 1.3% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha attirato 5.206.000 spettatori agli ascolti con il 20.6% di share.

Su Canale 5 Striscia La Notizia si è fermato a una media di 4.651.000 spettatori (18.3per cento).

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 17 ottobre 2019 | Trono classico o over? Stranger Things 3 è la serie tv più vista di sempre su Netflix Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di domani, 18 ottobre

Su Italia 1 CSI Miami si è fermato a 1.054.000 spettatori (4.3 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1.400.000 ascolti tv (5.8 per cento), nella prima parte, e 1.390.000 (5.4 per cento), nella seconda.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.843.000 spettatori (7.4%), mentre su Tv8 Guess My Age è stato seguito da 647.000 spettatori con il 2.6% di share.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nel preserale, invece, il solito scontro è stato quello tra L’Eredità su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Alla fine, ha vinto L’Eredità, con 4.603.000 spettatori (24.4 per cento), mentre Caduta Libera ha totalizzato 3.822.000 ascolti tv (20.9 per cento).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI