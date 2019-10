Rocco Schiavone 3, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 23 ottobre su Rai 2

Rocco Schiavone anticipazioni – Mercoledì 16 ottobre va in onda l’ultima puntata di Rocco Schiavone 3, la terza stagione della serie tv di Rai 2 con protagonista Marco Giallini. L’attore romano veste i panni del vicequestore Rocco Schiavone, un poliziotto decisamente fuori dagli schemi e con una tormentata storia personale. Si tratta di un personaggio nato dal genio letterario dello scrittore, anche lui romano, Antonio Manzini, autore di una serie di gialli noir-polizieschi che vedono protagonista il vicequestore più “politicamente scorretto” della tv.

I quattro nuovi episodi – La vita va avanti, L’Accattone, Après le boule passe e Fate il vostro gioco – sono infatti tratti dai bestseller di Manzini e hanno visto la regia di Simone Spada e la fotografia di Fabrizio Lucci. La serie tv ha assicurato ascolti più che soddisfacenti alla rete di Viale Mazzini, la quale darà infatti spazio alla quarta stagione della serie. Che Rocco Schiavone 4 si farà, infatti, lo ha già annunciato Maddalena Rinaldo, produttrice creativa della fiction lo scorso maggio, quando in Valle d’Aosta erano ancora in corso le riprese della terza stagione.

In attesa di Rocco Schiavone 4 vediamo le anticipazioni sull’ultima puntata della terza stagione, intitolata Fate il vostro gioco.

La trama dell’ultima puntata

In questa ultima puntata di Rocco Schiavone 3 – Fate il vostro gioco – vedremo il vicequestore ancora alle prese con l’omicidio di Romano Favre, il cui corpo è stato ritrovato dal suo vicino di casa all’inizio della puntata precedente. La vittima, al momento del suo ritrovamento, stringeva nel pugno una fiche del casinò di Sanremo, ma dopo aver individuato una pista da seguire Rocco ha capito che la soluzione del caso potrebbe nascondersi in un altro casinò, quello di Sant Vincent.

Mentre indaga sul responsabile della morte di Favre Rocco è parallelamente impegnato a risolvere il caso di Alessio Duranti, un ludopatico che è finito per togliersi la vita. Nel frattempo però arriva una telefonata che va a sconvolgere quel, seppur precario, equilibrio di Schiavone e, a quel punto, il commissario dovrà prendere una decisione: rimanere in Italia e prendersi le sue responsabilità o fuggire per ripartire da zero da qualche altra parte. Quale sarà la sua scelta?

L’ultima puntata di Rocco Schiavone 3 va in onda mercoledì 23 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 2.