Su Rai1 What’s Love? ha interessato 1.961.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Lo Show dei Record ha conquistato 1.872.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 il finale di Rocco Schiavone 6 intrattiene 1.734.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1 Rampage – Furia animale incolla davanti al video 1.009.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.871.000 spettatori e il 12.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 826.000 spettatori (6.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 871.000 spettatori e il 5.3%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.405.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.708.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.085.000 spettatori (15.9%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.223.000 spettatori (19.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (520.000 – 4%), Blue Bloods totalizza 621.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 791.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 425.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 599.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.463.000 spettatori (13.5%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

