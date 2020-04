ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 31 marzo 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andato in onda Musica che Unisce, show ideato dalla Rai per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile per contrastare il Coronavirus. Su Rai 2 il game show, Pechino Express 2020. Su Rai 3 invece il programma Cartabianca. Mediaset ha risposto con lo Speciale Tg5 su Canale 5 ed Harry Potter e il Principe Mezzosangue su Italia 1. Su La7 DiMartedì di Giovanni Floris. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 31 marzo 2020?

Ascolti tv 31 marzo 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 lo show Musica che Unisce ha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 14.1 per cento di share. Su Canale 5 Speciale Tg5 ha raccolto davanti al video 1.415.000 spettatori pari al 5.9 per cento di share. Su Rai 2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha interessato 2.446.000 spettatori pari al 9 per cento di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha catturato l’attenzione di 4.442.000 spettatori (15.8 per cento) vincendo quindi la serata. Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.515.000 spettatori pari ad uno share del 5.5 per cento. Su Rete 4 La Ragazza del Dipinto totalizza un a.m. di 1.023.000 spettatori con il 3.5 per cento di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.730.000 spettatori con uno share del 6.2 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.474.000 spettatori con uno share del 17.4 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post segna il 6.1 per cento con 1.889.000 spettatori. Su Rai 3 Non ho l’Età ha appassionato 1.333.000 spettatori pari al 4.4 per cento e Un Posto al Sole 2.015.000 (6.5 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.192.000 spettatori (14.8 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.698.000 spettatori (18.8 per cento). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.031.000 spettatori con il 14.4 per cento di share e Avanti un Altro! 4.682.000 con il 19.1 per cento di share.

