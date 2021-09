Ascolti tv martedì 31 agosto: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 31 agosto 2021? Su Rai 1 è andato in onda il documentario dedicato a Lady Diana D. Time. Su Rai 2 Hawaii Five-O. Su Rai 3 il film in prima visione Doppia colpa. Su Rete 4 Men of Honor – L’onore degli uomini. Su Canale 5 il film Mamma o papà con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Su Italia 1 la pellicola Terminator Genisys. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 31 agosto 2021? Di seguito tutti i dati.