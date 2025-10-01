Ascolti tv martedì 30 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 30 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Freeze. Su Rete 4 E’ sempre cartabianca. Su Canale 5 Buongiorno mamma 3. Su Italia 1 The protegé. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 30 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv martedì 30 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 ha conquistato 2.170.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 606.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 The Protégé incolla davanti al video 1.008.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Io capitano segna 511.000 spettatori (3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 540.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.271.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 X Factor ottiene 840.000 spettatori (5.6%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.808.000 spettatori (19.7%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.537.000 spettatori (22.2%) dalle 20:47 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.018.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.872.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:47 alle 21:44. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 495.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 925.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.020.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.372.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.087.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 878.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.585.000 spettatori (7.7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.711.000 spettatori pari al 21.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.826.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.847.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.885.000 spettatori (19.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (456.000 – 4.3%), The Rookie totalizza 511.000 spettatori con il 3.7% e N.C.I.S. Hawai’i 621.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 314.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. Miami segna 467.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.383.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 770.000 spettatori (4.1%), mentre Riserva Indiana sigla 737.000 spettatori (3.8%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
