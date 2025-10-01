Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.808.000 spettatori (19.7%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.537.000 spettatori (22.2%) dalle 20:47 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.018.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.872.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:47 alle 21:44. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 495.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 925.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.020.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.372.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.087.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 878.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.585.000 spettatori (7.7%).