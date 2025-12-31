Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv martedì 30 dicembre: La voce di cupido, Io sono Farah, Mamma ho perso l’aereo

di Marco Nepi
Ascolti tv martedì 30 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 30 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda La voce di cupido. Su Rai 2 La casa dei fantasmi. Su Rai 3 Un anno difficile. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Mamma ho perso l’aereo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 30 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 30 dicembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Ricerca