ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 30 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda La voce di cupido. Su Rai 2 La casa dei fantasmi. Su Rai 3 Un anno difficile. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Mamma ho perso l’aereo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 30 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.