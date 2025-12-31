Ascolti tv martedì 30 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 30 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda La voce di cupido. Su Rai 2 La casa dei fantasmi. Su Rai 3 Un anno difficile. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Mamma ho perso l’aereo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 30 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.