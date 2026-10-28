Ascolti tv martedì 27 ottobre: Zelig 30, DiMartedì, Verità nascoste

Ascolti tv martedì 27 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 27 ottobre2026? Su Canale 5 è andato in onda Zelig 30 – Parte seconda. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Verità nascoste. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 27 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.