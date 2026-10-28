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Ascolti tv martedì 27 ottobre: Zelig 30, DiMartedì, Verità nascoste
Ascolti tv martedì 27 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 27 ottobre2026? Su Canale 5 è andato in onda Zelig 30 – Parte seconda. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Verità nascoste. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 27 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv martedì 27 ottobre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.