Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv martedì 26 agosto: Il segreto di Isabelle, Watson, Babylon

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv martedì 26 agosto 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 26 agosto2025? Su Rai 1 è andato in onda Il segreto di Isabelle. Su Rai 2 Discoring. Su Rete 4 Babylon. Su Canale 5 Watson. Su Italia 1 Yoga Radio Estate. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 26 agosto 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 26 agosto 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (seconda puntata)
TV / Babylon: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (seconda puntata)
TV / Babylon: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1
TV / Casa in montagna, ma niente TV? Una guida per non rinunciare ai tuoi programmi preferiti
TV / Ascolti tv lunedì 25 agosto: Carosello Carosone, Elvis, Filorosso
TV / Carosello Carosone: tutto quello che c’è da sapere sul film in replica su Rai 1
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Poveri ma ricchi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Elvis: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca