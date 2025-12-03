Icona app
TV

Ascolti tv martedì 2 dicembre: L’altro ispettore, La notte nel cuore, Juventus-Udinese

di Giovanni Macchi
Ascolti tv martedì 2 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 2 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda L’altro ispettore. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Juventus Udinese di Coppa Italia. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 2 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 2 dicembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

