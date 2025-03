Su Rai1 la prima puntata di Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato 2.060.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Fast X ha conquistato 1.385.000 spettatori con uno share del 9%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.338.000 spettatori pari al 16%. Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.243.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 il ritorno de Le Ragazze segna 702.000 spettatori e il 3.9%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 685.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.560.000 spettatori e il 9.7%. Su Tv8 Le otto montagne ottiene 286.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Money Monster – L’altra faccia del denaro raduna 188.000 spettatori (1.1%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.138.000 spettatori pari al 22.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.564.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.994.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.220.000 spettatori (20%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

