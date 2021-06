Ascolti tv martedì 15 giugno 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 15 giugno 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita di Euro 2020 Francia-Germania. Su Canale 5 New Amsterdam 3. Su Rai 2 I casi della giovane Miss Fisher. Su Italia 1 Le Iene – Mario Biondo. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Io, loro e Lara. Su La7 The Queen – La regina. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 15 giugno 2021? Di seguito tutti i dati.