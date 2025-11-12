Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv martedì 11 novembre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì, Belve

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv martedì 11 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 11 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 11 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 11 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca