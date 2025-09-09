Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv lunedì 8 settembre: Israele-Italia, Il diavolo veste Prada

di Antonio Scali
Ascolti tv lunedì 8 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 8 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Israele-Italia. Su Rai 2 Formidabile Discoring. Su Rai 3 Dog Doys. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Il diavolo veste Prada. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 8 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 8 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
