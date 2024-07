Ascolti tv lunedì 8 luglio: Mina Settembre, Battiti Live, Petrolio

Su Rai1 l’appuntamento con i Tim Summer Hits ha conquistato 2.348.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale5 la dizi turca Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.630.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 Il Velo Nuziale: Una Dolce Attesa ha raccolto 620.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Gli Idoli delle Donne ha collezionato 789.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai3 la replica Report ha raccolto davanti al video 959.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica viene visto da 541.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 – dalle 19.50 alle 23 – TGLa7 Speciale sulle elezioni francesi ha interessato 1.154.000 spettatori con il 7.9%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 2.040.000 spettatori con il 19.3% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 2.790.000 spettatori con il 23.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.240.000 spettatori (12.2%) mentre Caduta Libera ha intrattenuto 1.723.000 spettatori (14.6%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL