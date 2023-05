ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 29 maggio 2023? Su Rai 1 è andato in onda Vivere non è un gioco da ragazzi. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 l’Isola dei Famosi 2023. Su Italia 1 Justice League. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 29 maggio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 29 maggio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il finale della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi ha appassionato 2.905.000 spettatori pari al 16.1 per cento. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 17 ha raccolto davanti al video 2.446.000 spettatori pari al 18.6 per cento di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.038.000 spettatori pari al 5.1 per cento di share. Blue Bloods segna 792.000 spettatori con il 5 per cento. Su Italia 1 Justice League ha intrattenuto 1.085.000 spettatori (6 per cento). Su Rai 3 Report ha raccolto davanti al video 1.583.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2 per cento. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 833.000 spettatori con il 5.8 per cento di share. Su La7la quarta stagione di Yellowstone ha registrato 326.000 spettatori con uno share del 2 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

In aggiornamento