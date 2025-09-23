Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv lunedì 22 settembre: Tutto a posto, Temptation island e poi…

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv lunedì 22 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 22 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Tutto a posto. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Temptation island e poi… Su Italia 1 Killer Elite. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 22 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 22 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Temptation Island e poi…: tutto quello che c’è da sapere sullo speciale (seconda puntata)
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 settembre 2025
TV / Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Temptation Island e poi…: tutto quello che c’è da sapere sullo speciale (seconda puntata)
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 settembre 2025
TV / Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
TV / Purché finisca bene – Tutto a posto: trama, cast e streaming del film su Rai 1
TV / Killer Elite: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
Spettacoli / Antonella Clerici: "Non si può restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza"
Politica / Meloni va a Domenica In a parlare di "pastarelle": esplode la polemica
TV / Ascolti tv domenica 21 settembre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 21 settembre 2025
Ricerca