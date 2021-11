Ascolti tv lunedì 22 novembre: Blanca, Grande Fratello Vip, Report

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 22 novembre 2021? Su Rai 1 è andata in onda una puntata della fiction Blanca. Su Rai 2 il documentario Sotto il vulcano. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 2021. Su Italia 1 Jack Ryan – L’iniziazione. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 22 novembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 novembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la prima puntata di Blanca è stata seguita da 5.672.000 spettatori pari al 26%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 – Grande Fratello Vip 6 ha ottenuto 3.138.000 spettatori pari al 20.6% di share (GF Vip Night di 9 minuti: 1.236.000 – 29.2%; Live: 698.000 – 19.3%). Su Rai 2 il documentario di Mompracem ‘Sotto il Vulcano’ è stato visto da 864.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Jack Ryan – L’iniziazione ha conquistato 1.162.000 spettatori (5.1%). Su Rai 3 Report ha registrato 1.773.000 spettatori pari ad uno share del 7.7% (presentazione di 19 minuti: 1.078.000 – 4.2%). Su Rete 4 Quarta Repubblica registra un a.m. di 826.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha conquistato 357.000 spettatori con uno share dell’1.6% (presentazione di 21 minuti: 452.000 – 1.8%). Su Tv8 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro ottiene 228.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 390.000 spettatori con l’1.7%, nel primo episodio inedito, e 162.000 spettatori con l’1.3%, nel secondo episodio in replica.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.367.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.141.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai 2 TG2 Post ha conquistato 944.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.357.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai 3 Che Succ3de? è stato seguito da 1.234.000 spettatori (5.2%). Un Posto al Sole ha conquistato 1.610.000 spettatori (6.4%). Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.176.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 968.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è stato visto da 1.911.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 353.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha conquistato 514.000 spettatori con il 2.1%.