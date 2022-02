Ascolti tv lunedì 21 febbraio: Makari, Grande Fratello Vip, Presa Diretta

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 21 febbraio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Makari. Su Rai 2 Delitti in Paradiso. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 2021-2022. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 21 febbraio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 21 febbraio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il finale della seconda stagione di Makari ha appassionato 5.285.000 spettatori pari al 24.4 per cento. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.551.000 spettatori pari al 22.9 per cento di share. Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha interessato 734.000 spettatori pari al 3.4 per cento di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 911.000 spettatori (4.2 per cento). Su Rai 3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.176.000 spettatori pari ad uno share del 5.1 per cento. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.016.000 spettatori con il 5.6 per cento di share. Su La7 TGLA7 Speciale ha registrato 824.000 spettatori con uno share del 3.3 per cento. A seguire Herzog incontra Gorbaciov segna 324.000 spettatori con l’1.8 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.347.000 spettatori con il 20.8 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.714.000 spettatori con uno share del 22.4 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.472.000 spettatori con il 5.8 per cento. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.432.000 spettatori con il 5.6 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? raccoglie 1.236.000 spettatori (5 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.653.000 spettatori (6.4 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 996.000 individui all’ascolto (3.9 per cento) nella prima parte e 902.000 spettatori (3.5 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.779.000 spettatori (6.9 per cento).