Ascolti tv lunedì 17 febbraio: Ulisse, Grande Fratello, 99 da battere

Su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta La Sicilia di Montalbano ha interessato 4.160.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 – dalle 21:41 all’1:21 – Grande Fratello ha raccolto 2.161.000 spettatori con uno share del 16.7% (GF Night: 1.048.000 – 28.1%., Live: 506.000 – 16.6%). Su Rai2 preceduto da una presentazione di 18 minuti (942.000 – 4.3%), 99 da Battere intrattiene 1.191.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Captain America: Civil War incolla davanti al video 1.193.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 26 minuti (817.000 – 3.7%), Lo Stato delle Cose segna 799.000 spettatori e il 4.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 719.000 spettatori (4.9%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.581.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.957.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.286.000 spettatori (16.9%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.586.000 spettatori (21.1%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL