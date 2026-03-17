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Ascolti tv lunedì 16 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 16 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 16 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Guerrieri. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 The Beekeeper. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 16 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 16 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa 3.506.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 2.647.000 spettatori con uno share del 21.1%. Su Rai2 Cena con delitto – Knives Out intrattiene 454.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 The Beekeeper incolla davanti al video 1.400.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.035.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 644.000 spettatori (5.2%). Su La7 La Torre di Babele – Album raggiunge 808.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 The Equalizer 2 – Senza perdono ottiene 305.000 spettatori (1.9%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.382.000 spettatori (21.1%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.964.000 spettatori (23.4%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (4.329.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.283.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:51 alle 21:57. Su Rai2 Referendum 2026 è la scelta di 342.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.310.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.104.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.422.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 974.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 772.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.046.000 spettatori (9.5%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.366.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità coinvolge 4.816.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.885.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera convince 2.797.000 spettatori (17.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (491.000 – 4%), 9-1-1: Lone Star conquista 501.000 spettatori con il 3.2% e 9-1-1 583.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 570.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 731.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.497.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 1.178.000 spettatori (6.1%) e Il Provinciale sigla 941.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.000.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 1.085.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 273.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 348.000 spettatori (1.9%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.