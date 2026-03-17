Ascolti tv lunedì 16 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Quarta Repubblica

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.382.000 spettatori (21.1%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.964.000 spettatori (23.4%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (4.329.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.283.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:51 alle 21:57. Su Rai2 Referendum 2026 è la scelta di 342.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.310.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.104.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.422.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 974.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 772.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.046.000 spettatori (9.5%).