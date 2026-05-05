Ascolti tv lunedì 4 maggio: Ulisse, I Cesaroni, Quarta Repubblica

Ascolti tv lunedì 4 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 I Cesaroni. Su Italia 1 Attacco al potere. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 4 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.