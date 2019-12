Ascolti tv mercoledì 25 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 25 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il film Disney La Bella e la Bestia. Su Canale 5 invece Il peggior Natale della mia vita, film con Fabio De Luigi e Cristina Capotondi. Su Rai 2 invece lo show di Salemme.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 25 dicembre?

Ascolti tv 25 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 La Bella e la Bestia ha conquistato 3.562.000 spettatori pari al 17.9 per cento di share. Su Canale 5 Il Peggior Natale della mia Vita ha raccolto davanti al video 1.920.000 spettatori pari al 9.6 per cento di share. Su Rai 2 Salemme il bello… della diretta! Una festa esagerata ha interessato 2.060.000 spettatori pari al 10.3 per cento di share.

Su Italia 1 Up & Down – Una Favola Normale ha catturato l’attenzione di 871.000 spettatori (4.5 per cento). Su Rai 3 Che Storia è la Musica ha raccolto davanti al video 946.000 spettatori pari ad uno share del 5 per cento. Su Rete 4 Via col Vento totalizza un a.m. di 866.000 spettatori con il 4.9 per cento di share.

Su La7 Pomi d’ottone e manici di scopa ha registrato 530.000 spettatori con uno share del 2.5 per cento.

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Notizia in aggiornamento

Potrebbero interessarti La bella e la Bestia, il film live-action Disney: trama, cast e streaming Il peggior Natale della mia vita, il film: trama, cast e streaming Up&Down: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Notizia in aggiornamento

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI