Ascolti tv giovedì 9 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 9 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Uno sbirro in appennino. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Stanno tutti invitati. Su Italia 1 Sleepless – Il giustiziere. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 9 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 9 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 4.008.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 Stanno Tutti Invitati conquista 2.206.000 spettatori con uno share del 17.1% (Aftershow a 1.004.000 e il 21%). Su Rai2, dopo la presentazione (702.000 – 3.3%), Ore 14 Sera intrattiene 847.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Sleepless – Il giustiziere incolla davanti al video 807.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (989.000 – 4.6%), Splendida Cornice segna 832.000 spettatori (5.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (792.000 – 3.7%), Dritto e Rovescio totalizza 761.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 981.000 spettatori e il 7%. Su Tv8 Europa League – Porto-Nittingham Forest ottiene 622.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 284.000 spettatori con l’1.6%
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.216.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.068.000 spettatori (23.7%) dalle 20:47 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.864.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.088.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:49 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 536.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.044.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.199.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.464.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.037.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 893.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.887.000 spettatori (9%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.816.000 spettatori pari al 24.5%, mentre L’Eredità coinvolge 4.388.000 spettatori pari al 29%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.559.000 spettatori (15.8%), mentre Caduta Libera convince 2.339.000 spettatori (17.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (301.000 – 3.1%), F.B.I. conquista 383.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 484.000 spettatori con il 2.8% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (305.000 – 2.9%), Studio Aperto Mag sigla 234.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 525.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.225.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 994.000 spettatori (5.7%) e Vita da Artista sigla 921.000 spettatori (4.9%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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