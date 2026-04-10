Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.216.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.068.000 spettatori (23.7%) dalle 20:47 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.864.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.088.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:49 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 536.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.044.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.199.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.464.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.037.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 893.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.887.000 spettatori (9%).