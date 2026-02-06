Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:00
TV
TV

Ascolti tv giovedì 5 febbraio: Don Matteo, Striscia la notizia, Atalanta-Juventus

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Credit: AGF
di Marco Nepi
Ascolti tv giovedì 5 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Striscia la notizia. Su Italia 1 Atalanta-Juventus di Coppa Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 5 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 5 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca