Ascolti tv giovedì 4 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 4 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore 3. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Umberto Tozzi – La grande festa. Su Italia 1 Lazio-Milan. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 4 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.