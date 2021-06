Ascolti tv giovedì 3 giugno: Ulisse, Ultima gara, A Private War, Piazzapulita

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 3 giugno 2021? Su Rai 1 è andato in onda lo speciale su Ulisse con Alberto e Piero Angela. Su Canale 5 Ultima gara. Su Rai 2 Piacere, sono un po’ incinta. Su Italia 1 Una notte da leoni 2. Su Rai 3 A Private War. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 3 giugno 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 3 giugno 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta, con la partecipazioni di Piero Angela, ha appassionato 3.135.000 spettatori pari al 15.7 per cento. Su Canale 5 L’Ultima Gara con Raoul Bova ha raccolto davanti al video 2.131.000 spettatori pari al 10.3 per cento di share. Su Rai 2 Piacere, sono un po’ Incinta ha interessato 1.595.000 spettatori pari al 7.5 per cento di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto 1.170.000 spettatori (5.6 per cento). Su Rai 3 A Private War ha raccolto davanti al video 801.000 spettatori pari ad uno share del 3.6 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.168.000 spettatori con il 7.2 per cento di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 850.000 spettatori con uno share del 5.3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 4.725.000 spettatori con il 21.3 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.416.000 spettatori con uno share del 15.3 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 914.000 spettatori con il 4 per cento. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.032.000 spettatori con il 4.8 per cento. Su Rai 3 Nuovi Eroi raccoglie 1.063.000 spettatori con il 5.4 per cento. Un Posto al Sole raccoglie 1.656.000 spettatori con il 7.7 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.091.000 individui all’ascolto (5.3 per cento) nella prima parte e 1.068.000 spettatori (4.7 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.474.000 spettatori (6.8 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.504.000 spettatori (23 per cento) mentre L’Eredità ha raccolto 3.647.000 spettatori (25 per cento). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.056.000 spettatori (10.4 per cento) mentre Caduta Libera ha interessato 1.997.000 spettatori (14.4 per cento).

