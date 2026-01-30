Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:15
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv giovedì 29 gennaio: Don Matteo 15, Striscia la notizia, Shark 2

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 29 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Striscia la notizia. Su Italia 1 Shark 2 – L’abisso. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Non è Stranger Things: ecco la serie TV più vista al mondo
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della seconda puntata
TV / Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Non è Stranger Things: ecco la serie TV più vista al mondo
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della seconda puntata
TV / Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 29 gennaio 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 29 gennaio 2026
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 gennaio 2026
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench): tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Chi è Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi
Spettacoli / Il Grande Fratello si farà, al timone Ilary Blasi
Ricerca