Ascolti tv giovedì 29 gennaio: Don Matteo 15, Striscia la notizia, Shark 2

Ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 29 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Striscia la notizia. Su Italia 1 Shark 2 – L’abisso. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.807.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 744.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 Shark 2 – L’abisso incolla davanti al video 885.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.012.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 806.000 spettatori (6.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 826.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Europa League – Betis-Feyenoord ottiene 395.000 spettatori (2%). Sul Nove Small Town Christmas raduna 213.000 spettatori con l’1.2%. Sul 20 Catwoman fa sintonizzare 286.000 spettatori (1.5%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.092.000 spettatori (20.7%) e Affari Tuoi arriva a 5.041.000 spettatori (24.2%) dalle 20:47 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.003.000 – 20.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.093.000 spettatori pari al 24.5% dalle 20:47 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 500.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.051.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.250.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.481.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.051.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 762.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.564.000 spettatori pari al 25.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.896.000 spettatori pari al 29.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.855.000 spettatori (14.3%), mentre Caduta Libera convince 2.607.000 spettatori (16.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (375.000 – 3%) e Il Viaggio della Torcia (248.000 – 1.9%), 9-1-1: Lone Star conquista 362.000 spettatori con il 2.3% e 9-1-1 545.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 438.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 624.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.374.000 spettatori (13.9%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
