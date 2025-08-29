Icona app
Ultimo aggiornamento ore 09:43
TV
TV

Ascolti tv giovedì 28 agosto: Un professore 2, Watson, No way up

di Giovanni Macchi
Ascolti tv giovedì 28 agosto 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 28 agosto2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore 2. Su Rete 4 Troy. Su Canale 5 Watson. Su Italia 1 No way up. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 28 agosto 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 28 agosto 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
