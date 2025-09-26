Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv giovedì 25 settembre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ascolti tv giovedì 25 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 25 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda La ricetta della felicità. Su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rai 3 Zucchero – Sugar Fornaciari. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 la Coppa Italia. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 25 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 25 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 19esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 19esima puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 19esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 19esima puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / La ricetta della felicità: quante puntate, durata e quando finisce
TV / La ricetta della felicità: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 25 settembre 2025
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2025
TV / Zucchero – Sugar Fornaciari: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
Spettacoli / Giancarlo Magalli: “La Rai fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari”
Ricerca