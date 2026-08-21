Ascolti tv giovedì 20 agosto: Doc 3, Ghost, Zona Bianca

Ascolti tv giovedì 20 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 20 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc 3. Su Rai 3 Kilimangiaro. Su Canale 5 Ghost. Su Rete 4 Zona Bianca. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 20 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.