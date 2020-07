Ascolti tv giovedì 2 luglio: Che Dio ci aiuti 5, Temptation Island 2020

Ascolti tv mercoledì 1 luglio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 2 luglio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda (in replica) la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5, fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di una suora. Su Canale 5 invece la prima puntata di Temptation Island 2020, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Italia 1 ha invece puntato sul film The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Rai 3 sull’ultimo appuntamento con Ogni cosa è illuminata. Su Rai 2 invece la serie tv Hawaii Five O. Su Rete 4 il film, La casa stregata. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 2 luglio 2020?

Ascolti tv 2 luglio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

notizia in aggiornamento

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera notizia in aggiornamento Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 notizia in aggiornamento

