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Ascolti tv giovedì 19 marzo: Don Matteo, Forbidden Fruit
Ascolti tv giovedì 19 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 19 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo. Su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Una bella giornata. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 19 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 19 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.875.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.788.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 610.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Che bella giornata incolla davanti al video 1.278.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 943.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 761.000 spettatori (5.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 914.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Europa League – Aston Villa-Lille ottiene 384.000 spettatori (2%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.174.000 spettatori (21.5%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.940.000 spettatori (24.1%) dalle 20:52 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.799.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.665.000 spettatori pari al 22.8% dalle 20:53 alle 21:57. Su Rai2 Referendum 2026 è la scelta di 296.000 spettatori con l’1.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.124.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.133.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.495.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 941.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 750.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.815.000 spettatori (9%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.132.000 spettatori pari al 24.1%, mentre L’Eredità coinvolge 4.496.000 spettatori pari al 27.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.602.000 spettatori (14%), mentre Caduta Libera convince 2.584.000 spettatori (17.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (343.000 – 3.1%), 9-1-1: Lone Star conquista 423.000 spettatori con il 3% e 9-1-1 504.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 418.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 604.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.169.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 993.000 spettatori (5.5%) e Il Provinciale sigla 943.000 spettatori (5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 870.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 998.000 spettatori (5.5%). Su La7 Barbero Risponde raduna 196.000 spettatori pari all’1.4%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.