Ascolti tv giovedì 19 marzo: Don Matteo, Forbidden Fruit

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.174.000 spettatori (21.5%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.940.000 spettatori (24.1%) dalle 20:52 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.799.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.665.000 spettatori pari al 22.8% dalle 20:53 alle 21:57. Su Rai2 Referendum 2026 è la scelta di 296.000 spettatori con l’1.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.124.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.133.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.495.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 941.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 750.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.815.000 spettatori (9%).