Ascolti tv giovedì 13 febbraio: Sanremo 2025, Grande Fratello, La caduta

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 13 febbraio 2025? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2025. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11. Su Rai 3 La caduta. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Harry Potter e l’ordine della fenice. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 13 febbraio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 13 febbraio 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

La terza serata del Festival ha conquistato una media di 12.649.000 spettatori per uno share del 52.06%. Il dato si riferisce alla “total audience”, comprensiva anche degli ascolti in differita e su tutti i dispositivi. Passo indietro, quindi, per la kermesse condotta da Carlo Conti, che in entrambe le prime due serata aveva superato il 60% [Qui i dettagli e il confronto con le passate edizioni].

Su Canale 5 il Grande Fratello ha interessato 1.230.000 spettatori con uno share del 7,65%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha totalizzato: 362.000 spettatori pari all’1,47%, nel primo episodio; 370.000 spettatori pari all’1,69% nel secondo episodio; 274.000 spettatori pari all’1,64%, nel terzo episodio; 176.000 spettatori pari all’1,91%, nel quarto episodio.

Su Italia 1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha registrato 741.000 spettatori per uno share del 3,51%. Su Rai 3 La caduta: Gli ultimi giorni di Hitler ha fatto il 2,42% con 519.000 spettatori.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha raccolto davanti al video 583.000 spettatori (3,25%). Su La7 PiazzaPulita Mister X ha interessato 612.000 spettatori (2,61%).

Su Tv8 la partita di calcio di Europa League tra Alkmaar Zaanstreek e Galatasaray ha ottenuto l’1,6% di share con 373.000 spettatori. Sul Nove lo spettacolo di Scintilla è stato seguito da 199.000 spettatori (0,9%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il Primafestival ha totalizzato uno share del 40,91% con 8.965.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha fatto l’8,17% con 2.000.000 spettatori.

Su Rai 2 il TG2 Post ha conquistato l’1,18% con 294.000 spettatori. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.230.000 spettatori con il 5,16% di share.

Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 908.000 spettatori (4,01%), mentre a seguire Un Posto al Sole ha fatto il 4,98% con 1.231.000 spettatori. Su Rete 4 Quattro di Sera ha raccolto davanti al video 904.000 spettatori (4%) nella prima parte e 683.000 spettatori (2,74%) nella seconda parte.

Su La7 8 ½ raccoglie 1.321.000 spettatori e il 5.46%. Su Tv8 Uefa Europa League Live ha interessato 251.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 424.000 spettatori con l’1.7%.