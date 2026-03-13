Ascolti tv giovedì 12 marzo: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Piazzapulita

Ascolti tv giovedì 12 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 12 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Mission Impossible – Dead reckoning. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 12 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 12 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.465.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.987.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 672.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Mission: Impossible – Dead Reckoning incolla davanti al video 809.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.050.000 spettatori (6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 885.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 982.000 spettatori e il 7.5%. Su Tv8 Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland ottiene 387.000 spettatori (2%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.292.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.806.000 spettatori (22.8%) dalle 20:50 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.945.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.819.000 spettatori pari al 23% dalle 20:52 alle 21:57. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 711.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.165.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.115.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.508.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.031.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 807.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.834.000 spettatori (8.7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.290.000 spettatori pari al 24.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.462.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.675.000 spettatori (13.8%), mentre Caduta Libera convince 2.538.000 spettatori (16.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (483.000 – 4.1%), Techetechetè conquista 321.000 spettatori con il 2.1%, mentre 9-1-1 è visto da 535.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 429.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 619.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.437.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 1.051.000 spettatori (5.6%) e Il Provinciale sigla 880.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 988.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 953.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 235.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 403.000 spettatori (2.4%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL