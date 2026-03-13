Ascolti tv giovedì 12 marzo: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Piazzapulita

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.292.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.806.000 spettatori (22.8%) dalle 20:50 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.945.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.819.000 spettatori pari al 23% dalle 20:52 alle 21:57. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 711.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.165.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.115.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.508.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.031.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 807.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.834.000 spettatori (8.7%).