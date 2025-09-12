Ascolti tv giovedì 11 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 11 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Pare Parecchio Parigi. Su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rai 3 La nostra magnifica ossessione. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Elisa San Siro. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 11 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.