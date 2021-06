ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 10 giugno 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film Non sposate le mie figlie 2. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza – Dinastie reali. Su Rai 2 Paradise Beach – Dentro l’incubo. Su Italia 1 Una notte da leoni 3. Su Rai 3 il Golden Gala 2021. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Speciale Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 10 giugno 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 10 giugno 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Non Sposate le Mie Figlie 2 ha appassionato 2.837.000 spettatori pari al 13.6 per cento. Su Canale 5 l’esordio di Viaggio nella Grande Bellezza – Dinastie Reali, I Windsor ha raccolto davanti al video 1.835.000 spettatori pari al 10.6 per cento di share. Su Rai 2 Paradise Beach: Dentro L’Incubo ha interessato 1.017.000 spettatori pari al 4.8 per cento di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 3 ha intrattenuto 1.296.000 spettatori (6.5 per cento). Su Rai 3 Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia ha raccolto davanti al video 603.000 spettatori pari ad uno share del 3.5 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.429.000 spettatori con il 9 per cento di share. Su La7 Speciale Non è L’Arena – Abbattiamoli ha registrato 639.000 spettatori con uno share del 4.4 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Sogno Azzurro ottiene 2.540.000 spettatori con l’11.9 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.755.000 spettatori con uno share del 17.3 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 967.000 spettatori con il 4.4 per cento. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.104.000 spettatori con il 5.2 per cento. Su Rai 3 l’Atletica Leggera raccoglie 1.136.000 spettatori con il 5.4 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.228.000 individui all’ascolto (6 per cento) nella prima parte e 1.575.000 spettatori (7.3 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.553.000 spettatori (7.3 per cento).