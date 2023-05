Su Rai1 Un Passo dal Cielo 7 ha conquistato 3.604.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record – Remix ha raccolto 1.655.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 Crossword Mysteries – Abracadavere in prima visione ha interessato 744.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 906.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.200.000 spettatori pari all’11.5% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.320.000 spettatori pari al 9.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 460.000 spettatori (3.3%). Su La7 Harry, ti presento Sally… ha registrato 328.000 spettatori pari all’1.8%.

Su Rai1 Affari Tuoi intrattiene 4.605.000 spettatori (24.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.714.000 spettatori con il 14.4%. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 586.000 individui all’ascolto (3.3%) nella prima parte e 630.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 2.304.000 spettatori con il 20%, mentre L’Eredità Weekend da 3.273.000 spettatori con il 24.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.595.000 spettatori (14.8%), mentre Avanti un Altro! Story 2.343.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 798.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 650.000 spettatori (5%) nella seconda parte chiamata Tempi Supplementari, mentre N.C.I.S. New Orleans arriva a 515.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 382.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. 378.000 spettatori (2.6%).

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

