Ascolti tv domenica 6 giugno: Beate, Lion, Un’estate ai caraibi

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 6 giugno 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film Beate. Su Canale 5 Lion – La strada verso casa. Su Rai 2 The Rookie. Su Italia 1 Un’estate ai Caraibi. Su Rai 3 la finale dell’Europeo Under 21 Germania-Portogallo. Su Rete 4 La frode. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 6 giugno 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 7 giugno 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Beate ha avuto 2.896.000 spettatori pari al 14.3 per cento di share. Lion – La strada verso casa, in onda su Canale5 ha intrattenuto 1.927.000 spettatori con uno share del 9,7 per cento. Su Rai2 The Rookie ha ottenuto 1.230.000 spettatori (5,5 per cento), mentre Bull 1.096.000 spettatori (5,5 per cento). Un’estate ai Caraibi (su Italia1) ha raccolto davanti alla tv 1.317.000 spettatori, pari al 6,7 per cento). La finale degli Europei Under 21 Germania-Portogallo, trasmessa da Rai3, è stata seguita da 1.073.000 spettatori con il 4,9 per cento. Su Rete4 La frode ottiene 847.000 spettatori (4,3 per cento). Su La7 la trasmissione condotta da Massimo Giletti, Non è l’Arena, ha raccolto 1.490.000 spettatori (6,9 per cento) nella prima parte e 920mila spettatori (pari all’8,4 per cento) nella seconda parte.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

La replica dei Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 ha conquistato 4.608.000 spettatori (21 per cento). Su Canale5 Paperissima Sprint ottiene 2.641.000 spettatori (12,2 per cento). Su Italia1 C.S.I. ha avuto 884.000 spettatori (4,1 per cento). Invece su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 950mila persone (pari al 4,6 per cento) nella prima parte e 815mila spettatori (pari al 3,7 per cento) nella seconda parte.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Passando al preserale, su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.708.000 spettatori con il 19,6 per cento, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 3.731.000 spettatori con il 22,6 per cento. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha coinvolto 1.216.000 spettatori (9,1 per cento), mentre Caduta Libera! Il Weekend ha convinto 1.901.000 spettatori (11,8 per cento). Hawaii Five-0, su Rai2, ha registrato 366mila spettatori – 2.9 per cento – nel primo episodio, 549mila spettatori – 3,6 per cento – nel secondo episodio e 805mila spettatori – 4,3 per cento – nel terzo episodio. Su Italia1 C.S.I. ha ottenuto 404mila spettatori (pari al 2,2 per cento). Su Rai3 Tg Regione informa 2.256.000 spettatori pari al 13 per cento. Subito dopo, Blob è stato visto da 878mila persone (pari al 4,5 per cento). Su Rete4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 707mila spettatori (3.9 per cento). Infine, su La7 il programma Bell’Italia in Viaggio ha incollato 167mila spettatori, pari all’1,1 per cento.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL