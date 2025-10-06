TV
Ascolti tv domenica 5 ottobre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene
Ascolti tv domenica 5 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 5 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Balene. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 5 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 5 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 518.000 spettatori (2.7%) e N.C.I.S. Origins 518.000 spettatori (3%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.190.000 spettatori con il 10%. Su Rai3 Presadiretta segna 747.000 spettatori pari al 3.9% nella presentazione dalle 20:30 alle 21:42 e 934.000 spettatori pari al 5.4% dalle 21:42 alle 22:54. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 700.000 spettatori (5.5%). Su La7 Il cliente raggiunge 369.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene 276.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.297.000 spettatori con il 6.8% nella presentazione dalle 20:35 alle 21:15, 1.557.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte dalle 21:15 alle 22:25 e 785.000 spettatori con il 6.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo dalle 22:26 alle 00:48.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.715.000 spettatori (24.5%) dalle 20:41 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.644.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.765.000 spettatori pari al 24.7% dalle 20:50 alle 21:48. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.080.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 891.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 724.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 893.000 spettatori (4.7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.550.000 spettatori pari al 18.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.666.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.889.000 spettatori (15.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.471.000 spettatori (16.2%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (189.000 – 1.6%), Goldarke segna 583.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 721.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio, mentre N.C.I.S. Hawai’i 556.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 511.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 634.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.332.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 714.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 860.000 spettatori (5%).
