Ascolti tv domenica 5 ottobre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene

Su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 518.000 spettatori (2.7%) e N.C.I.S. Origins 518.000 spettatori (3%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.190.000 spettatori con il 10%. Su Rai3 Presadiretta segna 747.000 spettatori pari al 3.9% nella presentazione dalle 20:30 alle 21:42 e 934.000 spettatori pari al 5.4% dalle 21:42 alle 22:54. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 700.000 spettatori (5.5%). Su La7 Il cliente raggiunge 369.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene 276.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.297.000 spettatori con il 6.8% nella presentazione dalle 20:35 alle 21:15, 1.557.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte dalle 21:15 alle 22:25 e 785.000 spettatori con il 6.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo dalle 22:26 alle 00:48.