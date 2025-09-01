Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:51
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv domenica 31 agosto: Imma Tataranni 3, La notte nel cuore

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv domenica 31 agosto 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 31 agosto2025? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni 3. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Freedom. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Tu la conosci Claudia? Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 31 agosto 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 31 agosto 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 31 agosto 2025, su Rai 3
Ti potrebbe interessare
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 31 agosto 2025, su Rai 3
TV / Tu la conosci Claudia?: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 13esima puntata
TV / Inter Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
TV / Freedom: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 31 agosto su Rete 4
TV / Ascolti tv sabato 30 agosto: Evviva!, Ciao Darwin 9, Volare
TV / Messa in tv 31 agosto 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ricerca