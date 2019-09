Ascolti tv domenica 29 settembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 29 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera a combattere per la supremazia negli ascolti sono stati due canali in particolare: la Rai ha puntato sulla versione femminile del Commissario Montalbano in onda con la seconda puntata della fiction, mentre Canale 5 ha riportato il gossip e la cronaca rosa in prima serata con il capitano Barbara D’Urso. Quella di ieri è stata una serata importante anche per Fabio Fazio, che è tornato con Che Tempo Che Fa su Rai 2.

Chi ha vinto quindi la battaglia degli ascolti tv ieri sera, domenica 29 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 29 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alla fine, a vincere la serata degli ascolti televisivi è stata la fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore, un personaggio (interpretato da Vanessa Scalera) che hanno già definito come la versione femminile del Commissario Montalbano e che ha portato a casa ben 4.389.000 spettatori con il 20.1% di share. L’episodio d’esordio la settimana scorsa aveva registrato oltre 5 milioni di telespettatori.

Su Canale 5 Barbara D’Urso ha cercato di tenere duro con il suo Live Non è la D’Urso: la serata ha visto diversi ospiti (Rocco Siffredi e sua moglie, Mariana Caniggia, Francesca De André) che hanno intrattenuto 1.808.000 spettatori con il 11.9% di share. La scorsa settimana, la D’Urso aveva portato a casa 2.394.000 ascolti, un nato nettamente in caso.

Ed è poi la volta di Fabio Fazio che è tornato con Che Tempo Che Fa, questa volta però su un canale diverso. Il programma (criticato moltissimo la precedente stagione) è passato da Rai 1 a Rai 2. Il risultato? 1.907.000 spettatori agli ascolti e l’8.2% di share.

Su Rai 3 è andato in onda il programma-documentario Il borgo dei Borghi che ha interessato 977.000 persone (4.3 per cento).

Su Italia 1, il film Independence Day – Rigenerazione (sequel dell’omonima pellicola del 1996) è stato seguito da 1.788.000 spettatori (8.3 per cento), mentre su Rete 4 il film Prisoners si è fermato a 692.000 ascolti tv (3.8 per cento).

Su La 7, Non è l’Arena con Massimo Giletti è stato seguito da 1.002.000 spettatori e ha ottenuto il 5.6% di share.

Su TV8 4 Hotel ha segnato l’1.9% con 437.000 spettatori mentre sul Nove Rubio, alla ricerca del gusto perduto ha catturato l’attenzione di 344.000 spettatori (1.5%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia dell’Access prime time, su Rai 1 Amadeus con I soliti ignoti stravince la battaglia degli ascolti, totalizzando 4.159.000 spettatori e il 4.159 per cento di share. Canale 5 con Paperissima Sprint ha ottenuto invece una media di 2.809.000 spettatori e uno share del 12.1 per cento.

Su Italia 1 la serie CSI ha raccolto davanti al video 1.278.000 spettatori (5.7 per cento), mentre Stasera Italia Weekend, su Rete 4, è stato seguito da 1.082.000 persone (4.7 per cento).

Potrebbero interessarti Stasera in tv, programmi e film di domenica 29 settembre 2019: Imma Tataranni, Che Tempo Che Fa, Live Non è la D’Urso Imma Tataranni, la trama della seconda puntata in onda il 29 settembre 2019 Vanessa Scalera, chi è l’attrice che interpreta Imma Tataranni su Rai 1

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nella fascia preserale, la sfida degli ascolti tv vedeva impegnati L’Eredità di Flavio Insinna, su Rai 1, che alla fine ha ottenuto 2.315.000 spettatori (15 per cento di share) e Caduta libera di Gerry Scotti su Canale 5, che ha totalizzato 2.956.000 spettatori (16.6 per cento).

Su Rai 2, Che Tempo Che Farà ha ottenuto 982.000 spettatori (5 per cento). Su Italia 1 Sport Mediaset si è fermato a 516.000 persone collegate (3.2 per cento) mentre CSI NY ha totalizzato 703.000 spettatori (3.7 per cento).

Su Rai 3, infine, Blob si è dovuto accontentare di 818.000 spettatori e del 4 per cento di share, mentre su Rete 4 Tempesta d’Amore è arrivato a ascolti tv e al per cento.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI