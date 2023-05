ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 28 maggio 2023? Su Rai 1 è andato in onda Sorelle per sempre. Su Rai 2 il rugby Femi CZ Rovigo-Petrarca Padova. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Le ali della libertà. Su Canale 5 Ma cosa ci dice il cervello. Su Italia 1 Oblivion. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 28 maggio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 28 maggio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Sorelle per sempre ha conquistato 2.193.000 spettatori pari al 13.6 per cento di share. Su Canale 5 Ma cosa ci dice il cervello ha raccolto 2.124.000 spettatori con uno share del 12.1 per cento. Su Rai 2 la finale del campionato di rugby Rovigo-Padova ha interessato 409.000 spettatori (2.3 per cento). Su Italia 1 Oblivion è scelto da 783.000 spettatori pari al 4.7 per cento. Su Rai 3 l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.772000 spettatori pari al 15.4 per cento e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 2.134.000 spettatori pari al 16.8 per cento. Su Rete 4 Le ali della libertà totalizza un a.m. di 712.000 spettatori (4.7 per cento). Su La7 In Onda ha registrato 426.000 spettatori pari al 2.3 per cento. Su Tv8 GialappaShow segna 858.000 spettatori (4.9 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Affari Tuoi intrattiene 4.170.000 spettatori (23.4 per cento). Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.530.000 spettatori con il 14.6 per cento. Su Italia 1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.007.000 spettatori (5.9 per cento). Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 602.000 individui all’ascolto (3.6 per cento) nella prima parte e 605.000 spettatori (3.4 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 589.000 spettatori (3.4 per cento).