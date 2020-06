Ascolti tv sabato 27 giugno 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 28 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1, dopo la Messa da Requiem di Gaetano Donizetti in omaggio alle vittime della pandemia, è andata in onda la replica di Non dirlo al mio capo. Su Canale 5 altra fiction: Rosy Abate. Su Rai 2 Novantesimo minuto. Su Rai 3 il film, Le Fidele. Su Italia 1 Sapore di te. Su Rete 4 invece Freedom oltre il confine. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 28 giugno 2020?

Ascolti tv 28 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 – Messa da Requiem di Gaetano Donizetti: 2,3 milioni di spettatori (12,3% di share)

Canale 5 – Rosy Abate: 1,6 milioni (9,1%)

Italia 1 – Sapore di Te: 1,2 milioni (6,8%)

Rai 3 – La Fidéle: 912.000 spettatori (4,9%)

Rai 2 – F.B.I: 817.000 spettatori (4,5%)

Rete 4 – Freedom: 782.000 (4,4%)

La7 – Chernobyl: 530.000 spettatori (3,5%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Canale 5 – Paperissima Sprint: 2,6 milioni di spettatori (14,3% di share)

Rai 2 – Novantesimo Minuto Sera: 1,1 milioni (5,8%)

Rete 4 – Stasera Italia: 1.071.000 (5,6%)

Italia 1 – CSI: 897.000 (4,8%)

Rai 3 – Che ci Faccio Qui: 771.000 spettatori (4,2%) Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai 1 – L’Eredità: 2,9 milioni di spettatori (21,1% di share)

Canale 5 – Avanti un Altro!: 1,9 milioni di spettatori (14,5%)

Rai 2 – Novantesimo Minuto: 380.000 (2,9%)

Rai 3 – Blob: 726.000 spettatori (4,4%)

Italia 1 – Dr. House: 550.000 (3,3%)

Rete 4 – Hamburg Distretto 21: 263.000 spettatori (1,7%)

La7 – Uozzap!: 97.000 spettatori (0,7%).

