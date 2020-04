ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 26 aprile 2020? Su Rai 1 ieri sera, anche se in ritardo vista la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è andata in onda la seconda puntata (replica) della serie tv, L’allieva 2. Su Canale 5 invece il programma LIVE – Non è la D’Urso. Su Rai 2 il talk di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Su Rai 3 il film, Blade Runner 2049. Su Italia 1 la commedia, Mi presenti i tuoi. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 26 aprile 2020?

Ascolti tv 26 aprile 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la replica de L’Allieva 2 ha conquistato 3.955.000 spettatori pari al 15.4 per cento di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.541.000 spettatori con uno share del 12.2 per cento. Su Rai 2 Che Tempo Che Fa ha conquistato 2.482.000 spettatori e l’8.4 per cento (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.787.000 e il 7.9 per cento). Su Italia 1 Mi presenti i tuoi? ha intrattenuto 1.607.000 spettatori (5.8 per cento). Su Rai 3 Blade Runner 2049 ha raccolto 1.053.000 spettatori con il 3.9 per cento. Su Rete 4 Exodus – Dei e Re totalizza un a.m. di 1.102.000 spettatori con il 3.7 per cento. Su La7 Non è L’Arena ha registrato 2.093.000 spettatori con uno share dell’8.9 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 6.235.000 spettatori con il 20 per cento. Su Italia 1 il secondo episodio di The OC è seguito da 534.000 spettatori (1.8 per cento), mentre CSI 5 ha registrato 949.000 spettatori con il 3 per cento. Su Rai 3 Indovina Chi Viene a Cena è seguito da 993.000 spettatori (3.1 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.031.000 spettatori pari al 15.1 per cento, mentre L’Eredità è vista da 4.661.000 spettatori con il 19.6 per cento. Su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.621.000 spettatori (13.3 per cento), mentre Avanti un Altro ha convinto 4.357.000 spettatori (18.8 per cento). Su Rai 2 Che Tempo Che Farà ha convinto 1.071.000 spettatori (4 per cento). Su Italia 1 il primo episodio di The OC è visto da 459.000 spettatori (2 per cento).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI