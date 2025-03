Su Rai1 la partita di Nations League – Germania-Italia ha interessato 7.107.000 spettatori pari al 34.2% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.234.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 La sostituta intrattiene 798.000 spettatori (3.9%). Su Italia1, dopo la presentazione (.000 – %), Le Iene incolla davanti al video 1.331.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna 1.254.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 566.000 spettatori (3.9%). Su La7 La7 Storia: Vajont – La Diga del Disonore raggiunge 441.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Sliding Doors ottiene 250.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.416.000 spettatori con il 6.9% nella presentazione, 2.015.000 spettatori con il 9.6% nella prima parte e 996.000 spettatori con il 9.2% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.724.000 spettatori pari al 12.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.218.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 902.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 771.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 678.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 674.000 spettatori pari al 3.3%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.152.000 spettatori pari al 22.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.342.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.090.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.835.000 spettatori (17.5%). Su Rai2 Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile totalizza 524.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 565.000 spettatori (3.8%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 588.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.357.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 699.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 782.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 4 Hotel conquista 335.000 spettatori (2.2%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

