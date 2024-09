Su Rai 1 Sempre al Tuo Fianco ha conquistato 2.265.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 La Rosa della Vendetta ha registrato 1.976.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai 2 9-1-1 è visto da 624.000 spettatori (3.5%) e 9-1-1: Lone Star 660.000 spettatori (4%). Su Italia 1 Jurassic World – Il dominio è seguito da 1.048.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai 3 Presadiretta ottiene 1.190.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete 4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 694.000 spettatori (5.4%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 387.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 No Escape – Colpo di Stato ottiene 192.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove il debutto di Amadeus sul canale con Suzuki Music Party ottiene 628.000 spettatori e il 4.6%.

Su Rai 1 Affari Tuoi conquista a 4.467.000 spettatori (25%). Su Canale 5 Paperissima Sprint raggiunge 2.630.000 spettatori pari al 14.7%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 1.111.000 spettatori (6.3%). Su Rete 4 4 di Sera Weekend ha ottenuto 812.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 667.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 1.120.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 517.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove la prima puntata di Chissà chi è ha conquistato 926.000 spettatori (5.2%).

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha registrato un ascolto medio di 2.286.000 spettatori pari al 17.8%, mentre Reazione a Catena ha conquistato 3.055.000 spettatori pari al 20%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha ottenuto 1.862.000 spettatori (15.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.528.000 spettatori (17.2%). Su Rai 2, dopo TG2 Dossier (360.000 – 3.2%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 239.000 spettatori con l’1.7% e S.W.A.T. 418.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 398.000 spettatori (3%) e C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 542.000 spettatori (3.3%). Su Rai 3 le news dei TGR informano 2.229.000 spettatori (14%). A seguire Blob ottiene 752.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Terra Amara interessa 491.000 spettatori (2.9%). Su La7 Ritorno a Cold Mountain raggiunge 218.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 il GP Singapore di Formula 1 totalizza 941.000 spettatori (6.7%). Sul Nove la finale di Supercoppa Italiana di Basket è scelta da 75.000 spettatori con lo 0.6%.

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

